Італійці організували евакуацію до себе українців із гарячих точок

Кожен із них має страшну історію.

Із Львівщини до Італії евакуювали півтори сотні вимушених переселенців з гарячих точок, де тривають бойові дії. Сюди - волонтери чи евакуаційні потяги їх доправили з центральної та Східної України. А вже з Львівщини італійські благодійні організації своїм транспортом відвезуть українців до Рима, Болоньї, Падуї. Безкоштовно поселять та забезпечать пакетом соціальних послуг. У пріоритеті - люди з інвалідністю.

Про це йдеться в ТСН.

У кожного із переселенців, яких евакуйовують до Італії, своя болюча історія.

Бабуся маленької Варі з Сєвєвродонецька. Родина довго не наважувалась залишити рідне місто. «Нам вояки кажуть: «Чого ви чекаєте, ви чекаєте на міну на голову? Виїжджайте швидше». Вже багато людей виїхало. Ми не наважувались, сиділи до останнього», - розповідає жінка.

Що вдасться втекти від рашистів та вибратися із стражденного Маріуполя до останнього не вірила і Наталія. «В Маріуполі в мене було два рази, шо я говорила, може зробити суїцид, бо помирати від ран, кровотеч буде дуже боляче, настільки я була деморалізована, що постійно бомбардування» , - пригадує жінка.

Дні і ночі у бомбосховищі, без зв’язку, на дровах готували їжу, ділили так, аби кожному вистачало, щоб не померти з голоду. Та це було не найстрашніше. Найважче давалася розлука з сином. Борис незрячий і під час повномасштабного вторгнення рашистів був у Харкові. Над хлопцем навіть оформили тимчасове опікунство, бо думали що його мати загинула.

Та жінці вдалося вибратися. Врятували її роми. «Як виявилося з нами були цигани, і за ними приїхав знайомий і забрав весь табір і вони впихнули ще нас», - пригадує Наталія.

Більше півсотні мікробусів привезли гуманітарну допомогу з Італії, її розвантажили. А тепер на них же евакуйовують півтори сотні людей – , першочергово з інвалідністю. У Тетяни ДЦП. З-під Чернігова вона врятувалася з двома дітьми. Трирічною Даринкою та 9-річною Настею.

«Заради безпеки дітей, тому що я людина з інвалідністю, в бомбосховище не сховаюся, діти, налякані були весь час, стріляли, вони спати не могли, жити не могли», - каже жінка.

«Організатором події є Місіонерська організація Папи Івана. Туди входить 90 організацій з Італії, урядові і неурядові, відповідно, вони все покривають», - кажуть організатори.

Із Львівщини до Італії евакуювали 150 вимушених переселенців

Італійські сім’ї уже чекають українців. «Ось це наш будинок, куди повинні приїхати люди, ми чекаємо вас, щоб допомогти вам відійти від жаху і страждань, які ви пережили. Гостинно чекаємо, українці», - показують італійці будинок.

«Їх поселять у великих містах - Турин, Болонія, Рим. Їх поселять в сім’ях, або будуть мати індивідуальне помешкання. Також надаватимуть щомісячну фінансову допомогу, допоможуть з вивченням мови та пошуком роботи, а дітей влаштують у школи», - додає волонтер із Італії Олександр.

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