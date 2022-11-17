Італійський друг Путіна Берлусконі впевнений, що тільки він може переконати очільника Кремля закінчити війну до Різдва

Берлусконі хоче, щоб мирна угода була за його посередництва.
Колишній прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі, який є хорошим другом Путіна, вважає, що тільки він може схилити російського диктатора розпочати мирні переговори з Україною до Різдва та завершити війну.
Про це повідомляє Spectator.
Як пише видання, Берлусконі хоче, щоб мирна угода була за його посередництва, яка може стати його "політичною піснею". Західний політик в очікуванні.
"Росія зазнала ще одного військового приниження, покинувши ключове місто Херсон, і, як повідомляється, адміністрація Байдена каже Володимиру Зеленському серйозно подумати про мир. Вітторіо Сгарбі, довірена особа Берлусконі, а нині заступник міністра культури в новому уряді Джорджії Мелоні, сказав, що Берлусконі вважає себе єдиним можливим брокером", - йдеться у статті.
За джерелами Spectator, Берлусконі вірить, що зможе це зробити. І якщо це зробить, "не підриваючи позиції НАТО, він увійде в підручники історії як світовий герой".
Автори матеріалу стверджують, що більшість італійців хочуть, щоб Зеленський домовився про компроміс із Путіним. На початку цього місяця в Римі відбулася подібна демонстрація. Це був перший в Європі великий протест проти війни в Україні.
Варто додати, що Берлусконі був посередником в переговорах між Заходом і Росією раніше – на Римському саміті 2002 року, на якому була створена постійна рада НАТО-Росія.
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