Війна
226
1 хв

Юний боксер із Чернігівщини постраждав під час обстрілу: лікарі борються за його життя

Ворог атакував місто дронами та РСЗВ, є загиблі й поранені мирні жителі. Лікарі продовжують боротьбу за життя спортсмена.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кирило Свириденко

Кирило Свириденко / © Фото з соціальних мереж

Унаслідок російського обстрілу Новгород-Сіверського важкі поранення отримав юний спортсмен Кирило Свириденко — вихованець місцевої “Школи боксу Віктора Балабка”. Хлопець опинився під ударом дронів-камікадзе, коли окупанти атакували місто 21 жовтня.

Про це повідомили у соціальних мережах школи.

Медики продовжують боротьбу за життя Кирила, стан підлітка оцінюється як тяжкий.

Нагадаємо, російські війська накрили Новгород-Сіверський масованим обстрілом із безпілотників та реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки загинули четверо людей, ще 11 отримали поранення. Ворог цілеспрямовано бив по цивільних об’єктах — лікарні, стадіону, парку та житлових будинках.

Місто зазнало значних руйнувань: пошкоджено школи, квартири, згорів приватний будинок, знищено кілька автомобілів. Після атаки Новгород-Сіверський залишився без електропостачання.

Унаслідок обстрілів також постраждали Корюківка та Семенівка. Частина Чернігівської області досі живе за графіками аварійних та погодинних відключень.

Дата публікації
Кількість переглядів
