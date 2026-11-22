Mirage 2000 / © Associated Press

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Повітряні сили Збройних сил України показали, як український пілот французького винищувача Mirage 2000 збив реактивний безпілотник противника за допомогою бортової авіаційної гармати.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Як винищувач Mirage 2000 збив реактивний дрон

Український пілот на винищувачі Mirage 2000 наблизився до реактивного безпілотника та відкрив вогонь із 30-мм авіаційної гармати. У результаті ціль було знищено.

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Відео повітряного бою оприлюднило Командування Повітряних сил, подякувавши пілоту за успішне виконання завдання.

«Збиття реактивного БпЛА авіаційною гарматою винищувача Mirage 2000. Дякуємо пілоту за влучність!» — йдеться в повідомленні.

© Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Винищувачі Mirage 2000: що відомо про літаки, які захищають українське небо

Перші французькі винищувачі Mirage 2000 Україна отримала 6 лютого 2025 року. Про передавання літаків тоді повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Перед цим українські пілоти пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

Mirage 2000-5F — багатоцільові винищувачі французького виробництва, призначені, зокрема, для захисту повітряного простору, перехоплення повітряних цілей і завдання ударів по наземних об’єктах. Літаки цієї модифікації оснащені радіолокаційною системою RDY та можуть застосовувати ракети класу «повітря — повітря» MICA. Також у контексті передавання винищувачів Україні повідомлялося про можливість їхнього озброєння крилатими ракетами SCALP і керованими авіабомбами AASM.

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На думку авіаційних експертів, поява Mirage 2000 посилила можливості української бойової авіації. Ці винищувачі можуть залучати до перехоплення російських крилатих ракет і безпілотників.

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