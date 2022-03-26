Іван Дорн емоційно прокоментував вторгнення російських окупантів до його рідного міста Славутич

У артиста в місті залишилося багато друзів та родичів.

Співак Іван Дорн дуже переживає через війну в Україні, а сьогодні російські загарбники увійшли до рідного міста артиста – Славутич.

Сьогодні, 26 березня, в ефірі "Сніданку з 1+1" Дорн по онлайн зв'язку розповів, що не знаходить собі місця через те, що російські окупанти перебувають у Славутичі. У місті в Дорна залишилося багато друзів, а також батьки його дружини.

"Все моє дитинство. Вони зараз захопили те, що я навіть не міг уявити собі, що буде захопленим російськими окупантами. Я не можу це уявити. Я зараз на зв'язку з тими, хто зараз там і ми не можемо зрозуміти ситуацію до кінця", - сказав Іван.

За словами співака, його дружина перебуває постійно на зв'язку з батьками, які розповіли, яка у місті ситуація:

"Вони кажуть, що постріли в небо чують і до захоплення було теж дуже багато вибухів, було чутно артилерійські постріли. Ми з дружиною у безпечному місці зараз, але в Славутичі наші рідні, батьки моєї дружини, багато друзів. В принципі все місто для мене надважливе, бо я планував ще там свою старість зустріти. Це наймолодше місто України, супер архітектура, супер люди. Я не розумію, навіщо взагалі вони туди полізли, навіщо їм потрібне це місто. Там немає такої надважливої інфраструктури, воно стоїть поодаль від усього", - сказав Дорн.

Іван Дорн прокоментував ситуацію, яка зараз відбувається у Славутичі

Він також зазначив, що за декілька тижнів до того, як російські танки зайшли до міста, він хотів вивезти рідних зі Славутича, втім це виявилося непросто:

"Наші рідні сказали, що неможливо виїхати зі Славутича просто так. Треба шукати дороги, бо всі шляхи, сказали вони, заміновані. Хоча до цього була гуманітарна допомога і начебто якісь сім'ї змогли втекти. Проте мої рідні сказали, що вони не залишать місто і залишаться захищати його", - зазначив Дорн.

Зауважимо, що 25 березня окупанти намагалися прорватися до міста Славутич. Через нерівність сил їм вдалося прорвати оборону Тероборони і сьогодні танки РФ увійшли до міста. Жителі міста з українською символікою вийшли до будівлі міськради, щоб показати окупантам, що їм тут не раді.

Вранці окупанти викрали мера Славутича, втім за деякий час його відпустили. Ба більше, росіяни відійшли до околиці міста.

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