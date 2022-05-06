Іванна Онуфрійчук відкрила у Швейцарії пункт збору гумдопомоги для України

Телеведуча Іванна Онуфрійчук у Швейцарії збирає допомогу для українців разом з благодійним фондом 1+1 медіа "Ти не один".

Початок повномасштабного вторгнення Росії в України застав ведучу "Танців з зірками" з родиною за кордоном. Через те, що в Україну вже було неможливо потрапити, вона з рідними полетіла до Швейцарії, куди частково переїхала після освідчення від свого чоловіка Алмаза.

Знаменитість записує відеозвернення до підписників у інших країнах, показує масштаб і жах того, що відбувається. Також Іванна виступає на мітингах з рідними.

instagram.com/ivannaonufriichuk

Крім того, у Швейцарії Іванна долучилася до гуманітарної асоціації, де разом з іншими українцями збирала допомогу, займалася закупкою ліків, продуктів, засобів гігієни, збирала одяг. Проте пункт збору гуманітарної допомоги, що був у її місцевості, змінив напрям діяльності. Але потреба допомоги для українців не зникла. Тому телеведуча вирішила взяти цю справу у свої руки.

"Я відкрила власний пункт збору допомоги в Лозанні. У співпраці з благодійним фондом 1+1 медіа "Ти не один" та в рамках єдиної програми Ukraine SOS збираю дитяче харчування, гігієну, їжу та гігієну для дорослих, медичні засоби, зарядні пристрої. Повний перелік є на моїй сторінці в Інстаграм. Я живу поруч, тому особисто контролюватиму всі процеси збору, передачі та формування гуманітарної допомоги", — поділилась Іванна Онуфрійчук.

instagram.com/ivannaonufriichuk

instagram.com/ivannaonufriichuk

Пункт прийому допомоги розташований за адресою Rue de Lausanne 33a, 1110 Morges і відкритий від понеділка до суботи від 11:00 до 18:00. Усі зібрані речі Іванна відправить до України для вимушених переселенців з областей, де ведуться бойові дії, родинам в заблокованих містах, маленьким пацієнтам лікарень, дитячим будинкам, громадам з міст — Полтава, Львів, Біла Церква, Дніпро, де перебувають вимушені переселенці, підопічним Бородянського психоневрологічного інтернату та іншим, хто потребує.

instagram.com/ivannaonufriichuk

"Друзі, я щодня в офісі, чекаю на вас! Хто перебуває у Швейцарії чи поряд і може сюди привезти допомогу — буду рада вас бачити! Приїздіть, будемо допомагати Україні разом. Діліться інформацією з друзями у Європі та Швейцарії. Нам потрібно максимально об'єднатися, аби ставати ближчими до перемоги!" — закликала телеведуча.

Наразі всі ведучі 1+1 долучаються до добрих справ — запустили збір на швидке реагування, аби допомогти якомога більшій кількості українців — Ukraine SOS. Долучитись можна через вікно збору на найбільшій благодійній платформі України — dobro.ua.

Нагадаємо, Елтон Джон закликав допомогти мешканцям Маріуполя виїхати з блокадного міста. Артист просить світ організувати гуманітарний коридор для тисячі мешканців.

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