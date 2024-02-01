"Івановець" був гордістю російського флоту, таких катерів було лише три – ГУР

Українські морські дрони знищили російський катер "Івановець" і продовжують показувати свою ефективність.
Катер "Івановець", який потопили наші воїни, був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів були лише три одиниці.
Про це розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Ми бачили пряме влучання, кадри бачив зараз весь світ. Це серйозна, важлива та успішна спецоперація Головного управління розвідки і "Групи 13", і такі операції, безумовно, триватимуть", – сказав представник ГУР.
За його словами, знищення катера є серйозним результатом, оскільки подібних ракетних катерів на озброєнні Чорноморського флоту РФ було всього три, але тепер "мінус один".
Юсов зауважив, що з огляду на це корабель був гордістю флоту Росії, яка не змогла "впоратися з викликами". Катер було знищено під час його бойового чергування без шансів на відновлення.
Знищення російського катера "Івановець"
В ніч проти 1 лютого в окупованому Криму бійці спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. У розвідці також показали відео ударів. Вартість втраченого Росією корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.
Пізніше стало відомо, що на знищеному катері могли перебувати до 40 членів екіпажу та протикорабельні ракети типу "Москіт".
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