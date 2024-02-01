"Івановець" був гордістю російського флоту, таких катерів було лише три – ГУР

Катер "Івановець", який потопили наші воїни, був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів були лише три одиниці.

Про це розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми бачили пряме влучання, кадри бачив зараз весь світ. Це серйозна, важлива та успішна спецоперація Головного управління розвідки і "Групи 13", і такі операції, безумовно, триватимуть", – сказав представник ГУР.

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За його словами, знищення катера є серйозним результатом, оскільки подібних ракетних катерів на озброєнні Чорноморського флоту РФ було всього три, але тепер "мінус один".

Юсов зауважив, що з огляду на це корабель був гордістю флоту Росії, яка не змогла "впоратися з викликами". Катер було знищено під час його бойового чергування без шансів на відновлення.

Знищення російського катера "Івановець"

В ніч проти 1 лютого в окупованому Криму бійці спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. У розвідці також показали відео ударів. Вартість втраченого Росією корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

Пізніше стало відомо, що на знищеному катері могли перебувати до 40 членів екіпажу та протикорабельні ракети типу "Москіт".

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