"Із 240 людей залишилося троє": окупантів під Куп'янськом "накрила" своя ж авація (перехоплення)

Окупанти у перехопленій розмові скаржаться на "м'ясорубку" під Куп'янськом.
Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів, в якій загарбники скаржаться на важкі втрати під Куп'янськом та жорстоке поводження командирів.
Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба ГУР.
За його словами, росіяни отримали нове завдання – захопити Куп’янськ.
"Підходимо до Куп'янська. Тут п**да, Саня. Тут ж**а. У нас командир "Утьос" сказав – "або 200-й або ніякого додому". Йому ї***о рознесе кожен з нас, хто живий залишиться... Ми взяли, стоїмо тут, намагаємося втримати. Нам нова задача – взяти Куп'янськ", – скаржиться окупант.
Він зазначає, що командир також закликав військових кидати вперед нещодавно мобілізованих та не жаліти їх. Усіх контрактників, хто підписав контракт і відмовився воювати – також кидають одразу на передову.
Крім того, російський загарбник розповів про велику кількість 200-х окупантів. Інколи свої ж позиції обстрілює російська авіація.
"Вчора авіація по нас так відпрацювала, я в а**ї був. Своя авіація. У нас 200-х там – п**да", – скаржиться росіянин.
Співрозмовник окупанта своєю чергою розповів, що спілкувався зі своїм товаришем, син якого пішов "добровольцем" до армії РФ. За його словами, з 240 окупантів живими залишилося лише троє.
Нагадаємо, в іншій перехопленій розмові солдат РФ скаржився на стан своєї армії. Він зазначав, що вона залишилася на рівні СРСР, а в українців "усе крутіше".
Читайте також:
- "Ховаємо щодня": окупант скаржиться на поповнення із "зони", яке доводиться утилізовувати (перехоплення)
- "Йдемо мінним полем, а назустріч виносять пацанів без ніг": окупант скаржиться на великі втрати і відсутність адекватного командування
- "Тіла валяються по пів року, кості лишаються, труни забиті": окупант поскаржився на величезні втрати