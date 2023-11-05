"Із 240 людей залишилося троє": окупантів під Куп'янськом "накрила" своя ж авація (перехоплення)

Окупанти у перехопленій розмові скаржаться на "м'ясорубку" під Куп'янськом.

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів, в якій загарбники скаржаться на важкі втрати під Куп'янськом та жорстоке поводження командирів.

Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба ГУР.

За його словами, росіяни отримали нове завдання – захопити Куп’янськ.

"Підходимо до Куп'янська. Тут п**да, Саня. Тут ж**а. У нас командир "Утьос" сказав – "або 200-й або ніякого додому". Йому ї***о рознесе кожен з нас, хто живий залишиться... Ми взяли, стоїмо тут, намагаємося втримати. Нам нова задача – взяти Куп'янськ", – скаржиться окупант.

Він зазначає, що командир також закликав військових кидати вперед нещодавно мобілізованих та не жаліти їх. Усіх контрактників, хто підписав контракт і відмовився воювати – також кидають одразу на передову.

Крім того, російський загарбник розповів про велику кількість 200-х окупантів. Інколи свої ж позиції обстрілює російська авіація.

"Вчора авіація по нас так відпрацювала, я в а**ї був. Своя авіація. У нас 200-х там – п**да", – скаржиться росіянин.

Співрозмовник окупанта своєю чергою розповів, що спілкувався зі своїм товаришем, син якого пішов "добровольцем" до армії РФ. За його словами, з 240 окупантів живими залишилося лише троє.