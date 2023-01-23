Із 50 тисяч зеків, завербованих ПВК "Вагнер", на фронті залишилося 10 тисяч – правозахисники РФ

Решта або вбиті, або поранені, або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон.

З 50 тисяч російських зеків, завербованих ПВК "Вагнер" для участі у війні в Україні, на фронті залишилося лише 10 тисяч осіб.

Про це розповіла російська правозахисниця, голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, інформує Meduza.

За її даними, на кінець грудня було завербовано 42-43 тис. ув'язнених.

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"Зараз їх, швидше за все, вже за 50 тисяч. З них воюють на фронті 10 тисяч, бо всі інші або вбиті, або трьохсоті, або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон", — сказала Романова.

За словами правозахисниці, ув'язнені дезертували з фронту "зі страшною силою". Багато хто біг назад у Росію, взявши з собою зброю. Як приклад вона навела випадок, який стався на початку грудня 2022 року у Ростовській області. Тоді колишній зек, який дезертував із ПВК, відкрив вогонь по поліцейських.

Романова вважає, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не веде статистики про зниклих або дезертованих ув'язнених. Їх усіх просто записують до списку загиблих. Про це, зокрема, можуть свідчити повідомлення про те, що "Вагнер" повертає родичам ув'язнених порожні труни.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ ліквідували 77% зеків-"вагнерівців".

Щоб змусити зеків йти в бій і запобігти дезертирству, ПВК "Вагнер" страчує "відмовників". Так, "вагнерівець", який потрапив у полон ЗСУ, розповів про шалені втрати Росії і страти російських солдатів, які відмовлялися йти в бій. Зокрема, завербованим у ПВК "Вагнер" перед відправкою до України показують відео із стратами дезертирів.

Нещодавно Євген Пригожин заявив, що відпустив на волю групу зеків, що воювали в Україні. Серед них є рецидивісти та вбивці.

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