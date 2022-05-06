"Із "Азовсталі" вдалося витягнути 50 жінок, дітей та людей похилого віку", – Верещук

Із "Азовсталі" евакуювали 50 цивільних. У суботу евакуація продовжиться.

У п’ятницю, 6 травня, з "Азовсталі" в Маріуполі було евакуйовано 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку евакуаційна операція продовжиться.

Про це повідомила віцепрем’єрміністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні ми проводили евакуацію цивільних з Азовсталі. На зворотному шляху мали забрати людей на Порт Сіті. На жаль, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля "Азовсталі". Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з "Азовсталі" 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію", - написала вона на сторінці у Facebook.

Також Верещук зазначила, що за планом о 17:00 на Порт Сіті мають бути автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до колони з "Азовсталі", яка наступного дня вирушить до Запоріжжя.

Нагадаємо, що на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі під час припинення вогню російські окупанти з ПТРК підбили автомобіль, який рухався, щоб евакуювати цивільних. У результаті один боєць загинув, шестеро поранені.

156 маріупольців з "Азовсталі" прибули до Запоріжжя

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