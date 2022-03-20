Із Бердянського морського порту зникли 5 кораблів із зерном - голова Запорізької ОДА

Там кілька десятків тисяч тонн зерна було завантажено.

Із Бердянського морського порту зникли 5 кораблів із зерном. За словами місцевих, вони були кудись відігнані російськими буксирами.

Про це 20 березня в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Що повідомляють жителі Бердянська. Там стояло на завантаженні (ред. - зерном) 5 кораблів. Деякі з них повністю були завантажені – це ми бачимо по митних документах, деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Зараз ми подивимося, корабель же віддає якісь коди безпосередньо в інформаційне середовище. І зрозуміємо їх місцезнаходження. Там кілька десятків тисяч тонн зерна було завантажено", - сказав голова ОДА.

Старух також розповів про ситуацію в Енергодарі, де на АЕС ховаються окупанти. За його словами, у місто заходять різні групи терористів, а навколо окупанти наставили блокпостів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 25-й день (війна вже 8-й рік). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 20 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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