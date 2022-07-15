Із Чорного моря українським містам загрожують три носії високоточної зброї

У Генштабі ЗСУ розповіли про ворожі обстріли на південному фронті і загрозу ракетних ударів із російських суден.
У п’ятницю, 15 липня, на Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжували обстріли позицій українських військ.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Обстріли ворог веде із танків, ствольної і реактивної артилерії по всій лінії зіткнення. Також намагається вести повітряну розвідку БпЛА.
“В акваторії Чорного моря окупанти утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї”, - поінформували в Генштабі.
Нагадаємо, напередодні, 14 липня, малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу “Калібр”, які й влучили по Вінниці.
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