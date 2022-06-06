Із дна Київського моря разом з гелікоптером РФ дістали тіла двох окупантів: подробиці операції

Спецпризначенці-водолази дістали з Київського моря російський гелікоптер МІ-35М із десантом на борту і бойовою ракетною установкою.

Це вже друга ворожа бойова машина, яку у Вишгородському районі нацгвардійці підняли з дна. Пілоти вертольота мали на меті бомбардувати столицю некерованими авіаціними ракетами і висадити російський десант на суші. Проте наші оборонці вчасно збивали ворожі машини у небі над Дніпром, йдеться в ТСН.

На сонці біля Дніпра висихають уламки ударного МІ 24 з червоною зіркою та написом країни-окупанта. Все, що лишилось від гелікоптера після влучного пострілу українських військ у перший день повномасштабного вторгнення. Водолазна група нацгвардійців дістала їх з Київського моря кілька тижнів тому. Бійці буксирували уламки ворожої машини до того самого пірсу, сюди ж доставлятимуть другий ворожий гелікоптер, знайдений на дні.

Водолази одягаються, аби страхувати буксирування збитої бойової машини рашистів. На глибині 6 метрів вони закріпили її до троса катера.

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«Він лежить верх колесами, я не знаю чи колеса розраховані на такі навантаження, чи зможемо взагалі його витягти. Видимість мала, до метра, повна темрява, навколо залізо стирчить», - кажуть водолази.

Щоби виявити уламки російських ударних машин на дні річки, водолази годинами проводили розвідку замуленого дна і аналізували відео 24 лютого. Тоді над Дніпром українські бійці намагалися збити якомога більше ворожих повітряних цілей. «Орієнтовно відштовхуємося від того, де було знято фото, чи відео і на місце йдемо», - розповідають водолази.

У знайдених уламках гелікоптера тіла двох російських пілотів. «Двоє - це в зоні видимості, можливо ще є. Хотілося б з них доказову базу максимально зібрали, а далі можливо музей, можливо, якщо буде користь нашим повітряним силам якась, чи запчастини чи уламки, мені здається, що воно було б так правильно», - каже боєць.

Катер тягне уламки гелікоптера, а вже на суші бойову машину тросом підтягують ближче до берега, а далі чіплятимуть за кран, а водолази страхують під водою. З першого разу дістати масивні уламки не вдається – троси не витримують.

Бойова машина з пусковою установкою 80 мм ракет із зіркою російського триколора – це транспортно-бойовий гелікоптер МІ-35М. «Він ще не встиг нікуди вистрілити, це модифікація гелікоптера, який вважається ударно-штурмовим. Певно в нього був перебитий хвіст, він втратив управління, почав крутитись на місці і одразу впав», - каже керівник групи водолазів НГУ «Душман».

Уражений ворожий гелікоптер підіймають повільно, аби він не розпався на частини. У кабіні помітно російських пілотів, які більше сотні днів були на дні.

Замулений, розтрощений і закручений як ящірка – так нині виглядає вертоліт, завислий у повітрі, який мав завдання обстрілювати столицю України.

До музею російсько-української війни його доправлять лише після того, як він висохне і його оглянуть слідчі. Тим часом водолазна група нацгвадійців приступить до пошуку уламків збитого російського СУ- 34.

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