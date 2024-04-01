Із Ірану до Росії прибув новий рейс із вантажем: у ЗСУ попередили про небезпеку

Днями із Ірану до Росії прибув новий рейс із компонентами до дронів-камікадзе, тому коли запаси будуть поповнені, то кількість атак по Україні може збільшитися.

Про це повідомила прессекретарка Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, Росія тісно співпрацює з Тегераном і налагоджує нові контакти для підтримки агресії проти України.

"Останніми днями ми спостерігали перельоти вантажного борту з Тегерана до Москви, що свідчить, що вони готові виробляти більше дронів. Вороги продовжують збирати засоби ураження на своїй території, вони в активній роботі", - розповіла вона.

Гуменюк підкреслила, що станом на зараз Росія налагодила власне виробництво дронів-камікадзе. Вони маркують їх специфічними літерами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: До Росії прибув вантажний борт з Ірану! Дронів стане більше, а ще “Калібри”. Гуменюк про ситуацію

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 1 квітня, країна-агресорка знову атакувала українські міста дронам-камікадзами. Скільки "Шахедів" збила ППО - читайте ТУТ.

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