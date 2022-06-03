Із Київського водосховища дістали підбитий вертоліт: окупантів потролили казаном, повним раків (фото, відео)

У ворожому гелікоптері, який дістали з дна водойми біля Києва, загинули двоє російських окупантів.

Залишки російського гвинтокрила, збитого ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення, дістали з дна Київського водосховища.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

“За попередніми даними російську “пташку” підбили в перший день війни. Двоє окупантів додому тепер точно не повернуться”, - написав він у соцмережі.

Керівник обласної поліції зазначив, що правоохоронці проводили огляд місця події, опублікувавши відповідні фото та відео.

У пості на цю ж тему начальник департаменту Патрульної поліції України Євген Жуков опублікував фото казана, повного варених раків, тонко натякнувши на печальну, але закономірну участь російського екіпажу військового гелікоптера.

Нагадаємо, станом на 2 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становили понад 30,8 тисячі осіб.

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