Із крейсера "Москва" росіяни забрали тіла загиблих моряків і секретні матеріали — розвідка

Рятувальна операція на затонулому флагмані російського ЧФ тривала щонайменше два тижні, для її проведення росіяни залучили від 5 до 7 кораблів.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький стверджує, що під час буксирування враженого українськими ракетами крейсера “Москва” до Севастополя російські військові забрали тіла загиблих моряків та секретну документацію.

Про це він повідомив у коментарі “Крим.Реалії”.

За словами представника української військової розвідки, рятувальна операція на російському кораблі, який зрештою затонув дорогою до Севастополя, тривала щонайменше два тижні. До її проведення було залучено від 5 до 7 кораблів.

“Переважно це були рятувальні кораблі, катери, буксири, які діставали тіла [загиблих моряків], знімали всю апаратуру та проводили зачистку цього крейсера – діставали те, що там лишилося і що не повинно потрапити до рук третьої країни”, – повідомив Скибицький.

Офіційної інформації про проведення рятувальної операції на затопленому крейсері "Москва" від Міноборони РФ не було.

Нагадаємо, батьки строковиків, які з невідомої причини опинилися серед членів екіпажу флагмана Чорноморського флоту РФ, продовжують добиватися правди від командування і збираються подавати колективний позов до російського Міноборони.

Українські військові влучили ракетами у ворожий крейсер «Москва»

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