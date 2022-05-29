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Із мінометів, реактивної та ствольної артилерії: на південному напрямку ворог накрив вогнем позиції ЗСУ

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Із мінометів, реактивної та ствольної артилерії: на південному напрямку ворог накрив вогнем позиції ЗСУ

Фото: armyinform.com.ua

На Криворізькому напрямку ворог обстріляв із мінометів, реактивної та ствольної артилерії позиції Збройних Сил України.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, окупанти обстріляли позиції, які облаштовані у понад 10 населених пунктів Криворізького напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 29 травня.

"На Криворізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве, Широке, Первомайське, Новомиколаївка, Котлярево, Новогригорівка, Таврійське і Посад-Покровське", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський сказав, що вже наступного тижня очікує хороших новин щодо постачання зброї до України.

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