Із мінометів, реактивної та ствольної артилерії: на південному напрямку ворог накрив вогнем позиції ЗСУ

На Криворізькому напрямку ворог обстріляв із мінометів, реактивної та ствольної артилерії позиції Збройних Сил України.
Як зазначає Генштаб ЗСУ, окупанти обстріляли позиції, які облаштовані у понад 10 населених пунктів Криворізького напрямку.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 29 травня.
"На Криворізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве, Широке, Первомайське, Новомиколаївка, Котлярево, Новогригорівка, Таврійське і Посад-Покровське", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський сказав, що вже наступного тижня очікує хороших новин щодо постачання зброї до України.
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