Із Нової Каховки зникли окупанти - депутат Херсонської облради Хлань

Російське командування вирішило перекинути окупантів з Нової Каховки на правий берег для непрориву фронту в Бериславі.

За інформацією депутата Херсонської облради, окупантів, які дислокувалися у Новій Каховці, перекинули до Берислава.

Про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"З Нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки. За попередньою інформацією, всіх відправили на Берислав, де "ничего не происходит и паники нет", - написав він.

Нагадаємо, за даними оперативного командування "Південь", мобілізованих після 21 вересня росіян вже почали використовувати на півдні України як гарматне м’ясо. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони "Півдня" Наталя Гуменюк повідомила, що на півдні окупанти затиснуті між українськими підрозділами та правим берегом Дніпра.

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