Із російського полону повернулися понад 100 військових, серед яких - захисники "Азовсталі" (відео)

Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта.
У четвер, 3 листопада, Україна та Росія провели черговий обмін полонених, під час якого вдалося звільнити 107 воїнів, з них - 74 захисники "Азовсталі".
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За словами посадовця, із полону повернули захисників зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійців та 3 "азовців". Додому повернули багатьох поранених у боях та важкопоранених із "Азовсталі".
"Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто. Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні", - йдеться у дописі Єрмака.
Обміни полоненими між Україною та Росією
Станом на 27 жовтня Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед який 99 - цивільних.
26 жовтня Україна та Росія провели обмін військовополоненими - додому повернулось 10 воїнів. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів.
13 жовтня відбувся черговий обмін військовополоненими, завдяки якому повернулися 20 українських військових. Серед них є ті, кого утримували в полоні в окупованій Оленівці.
11 жовтня відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити з російського полону 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.
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