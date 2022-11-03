Із російського полону повернулися понад 100 військових, серед яких - захисники "Азовсталі" (відео)

У четвер, 3 листопада, Україна та Росія провели черговий обмін полонених, під час якого вдалося звільнити 107 воїнів, з них - 74 захисники "Азовсталі".

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За словами посадовця, із полону повернули захисників зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійців та 3 "азовців". Додому повернули багатьох поранених у боях та важкопоранених із "Азовсталі".

"Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто. Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні", - йдеться у дописі Єрмака.

Обміни полоненими між Україною та Росією

Станом на 27 жовтня Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед який 99 - цивільних.

26 жовтня Україна та Росія провели обмін військовополоненими - додому повернулось 10 воїнів. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів.

13 жовтня відбувся черговий обмін військовополоненими, завдяки якому повернулися 20 українських військових. Серед них є ті, кого утримували в полоні в окупованій Оленівці.

11 жовтня відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити з російського полону 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Життя за 2 км від лінії фронту - село в деокупованій Херсонщині

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