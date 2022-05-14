Із Севастополя у море вийшли усі підводні човни Чорноморського флоту Росії – ЗМІ

Очевидці стверджують, що причали у Південній бухті, біля яких стоять російські субмарини, відтепер порожні.
У п’ятницю, 13 травня, у море вийшли всі підводні човни Чорноморського флоту РФ. Біля причалів їх більше немає.
Про це повідомляє кореспондент “Крим.Реалії”.
За його словами, у Південній бухті Севастополя російських субмарин наразі немає.
До Чорноморського флоту Росії входить 6 підводних човнів проєкту “Варшав’янка” (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – багатоцільових дизель-електричних субмарин. Серед них:
- Б-261 “Новороссийск”;
- Б-237 “Ростов-на-Дону”;
- Б-262 “Старый Оскол”;
- Б-265 “Краснодар”;
- Б-268 “Великий Новгород”;
- Б-271 “Колпино”.
Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу "Варшав'янка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються у різних модифікаціях для враження морських і наземних цілей. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.
Нагадаємо, Росія завдає ударів із тимчасово окупованого Криму ракетами зі своїх підводних човнів.
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