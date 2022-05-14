Із Севастополя у море вийшли усі підводні човни Чорноморського флоту Росії – ЗМІ

Очевидці стверджують, що причали у Південній бухті, біля яких стоять російські субмарини, відтепер порожні.

У п’ятницю, 13 травня, у море вийшли всі підводні човни Чорноморського флоту РФ. Біля причалів їх більше немає.

Про це повідомляє кореспондент “Крим.Реалії”.

За його словами, у Південній бухті Севастополя російських субмарин наразі немає.

До Чорноморського флоту Росії входить 6 підводних човнів проєкту “Варшав’янка” (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – багатоцільових дизель-електричних субмарин. Серед них:

Б-261 “Новороссийск”;

Б-237 “Ростов-на-Дону”;

Б-262 “Старый Оскол”;

Б-265 “Краснодар”;

Б-268 “Великий Новгород”;

Б-271 “Колпино”.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу "Варшав'янка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються у різних модифікаціях для враження морських і наземних цілей. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Нагадаємо, Росія завдає ударів із тимчасово окупованого Криму ракетами зі своїх підводних човнів.

Флагман чорноморського флоту "Москва" тепер належить Україні

Читайте також: