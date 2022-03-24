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Із сіл Київської області вдалося евакуювати понад 500 цивільних – Верещук

Із сіл Київської області вдалося евакуювати понад 500 цивільних – Верещук

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Із сіл Київської області вдалося евакуювати понад 500 цивільних – Верещук

t.me/kt20220224

Евакуація мирних жителів минула успішно.

Протягом 24 березня із сіл Київської області вдалося евакуювати 509 людей.

Про це ввечері 24 березня повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Загалом, сьогодні евакуйовували людей із селищ Велика Димерка, Богданівка та села Бервиця.

"З селищ Велика Димерка, Богданівка та села Бервиця до Броварів евакуювали 509 людей", - сказала Верещук.

Нагадаємо, тим часом окупанти третю добу блокують гуманітарну колону для Маріуполя. Частину цивільних з міста вдалося евакуювати.

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