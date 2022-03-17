Із СІЗО незабаром звільнять людей, які хочуть захищати Україну

Але далеко не всі зможуть уникнути правосуддя.

Раніше Генпрокурор України анонсував, що планується випускати із СІЗО тих людей, які хочуть захищати свою державу.

Йдеться про осіб, які мають бойовий досвід та засуджених не за насильницькі злочини. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

По кожному з затриманих буде прийматися рішення окремо, індивідуально оцінюватимуться ризики та визначені механізми контролю. Для цього Парламент прийняв відповідний закон. Він передбачає скасування слідчим суддею або судом запобіжного заходу особам, які тримаються під вартою, під час воєнного стану для призову на військову службу.

Треба зауважити, що такий виняток не стосується осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених такими статтями ККУ:⠀

ст. 115 (умисне вбивство);

ст. 146-147 (викрадення людини, насильницьке зникнення, захоплення заручників);

ст. 152-156 (злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи);

ст. 255 (участь у злочинній організації);

ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу);

ст. 257 (бандитизм);

ст. 258-262 (деякі злочини проти громадської безпеки);

ст. 305-321 (злочини, повʼязані з обігом наркотиків);

ст. 330 (збирання відомостей, що становлять службову інформацію);

ст. 335-337 (ухилення від призову);

ст. 401-414 (деякі військові злочини, як-от: дезертирство, невиконання наказу, СЗЧ тощо);

ст. 426-433 (деякі військові злочини, як-от: мародерство, добровільна здача в полон, насильство над цивільним населенням тощо);

ст. 436 (пропаганда війни);

ст. 437-442 (застосування зброї масового знищення, екоцид, геноцид).

Щодо осіб, які вже відбувають покарання. В такому випадку, може буде задіяна процедура помилування. Тож, кожен охочий зможе захищати свою країну.

Нагадаємо, що порядок здійснення помилування регулюється Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 223/2015.

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