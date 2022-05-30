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Зі Слов’янська сьогодні вдалося евакуювали близько 100 людей, зокрема 15 дітей

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Зі Слов’янська сьогодні вдалося евакуювали близько 100 людей, зокрема 15 дітей

На завтра запланована евакуація мешканців до Дніпра.

Зі Слов’янська Донецької області 30 травня евакуювали близько 100 мешканців, серед яких 15 дітей. 

Про це повідомила Слов’янська міська військово-цивільна адміністрація. 

Мешканці виїхали евакуаційним автобусним рейсом до Рівненщини. Завтра планується евакуація до Дніпра.

"Сьогодні, 30 травня, до Рівненщини виїхали близько ста жителів Слов’янської громади, серед яких – п’ятнадцять дітей", - йдеться у повідомленні.

Завтра, 31 травня, із Слов’янська вирушить безкоштовний евакуаційний автобус до Дніпра, а у середу, 1 червня, запланований виїзд до Рівненської області з розселенням.

Адміністрація також опублікувала номери для запису на евакуаційні рейси.

Нагадаємо, в Нацполіції показали наслідки "руского міра", який прийшов на Донеччину.

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