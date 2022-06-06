Зі Слов’янська вдалося вивезти близько 80 людей, зокрема 13 дітей

Військова адміністрація також повідомила про евакуацію мешканців 7 та 8 червня.
Сьогодні зі Слов’янська Донецької області вдалося евакуювати близько 80 мешканців.
Про це повідомила Слов’янська міська військово-цивільна адміністрація.
"Сьогодні, 6 червня, до західних областей країни евакуаційним рейсом виїхали близько 80 жителів Слов’янської громади. Серед них – тринадцять дітей", - йдеться у повідомленні.
Там також повідомили, що 7 червня вирушить безкоштовний евакуаційний автобус до Дніпра. На середу, 8 червня, запланований виїзд до Рівненської області з розселенням.
Запис на посадку – за телефонами гарячої лінії Слов’янської МВА.
Нагадаємо, мешканці багатоповерхівки в Слов’янську намагались врятувати сусідів, які стікали кров’ю, після влучання ракети.
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