Із Сум виїхало 25 евакуаційних автобусів та 6 тис. автомобілів: відео

Із Сум евакуюється понад 20 тис. людей.

Із Сум 9 березня виїхало 25 евакуаційних автобусів з понад тисячею людей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Також гуманітарним коридором рухається шість тисяч цивільних автомобілів з понад 20 тисячами людей. Евакуація продовжується", - наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, низка російських військових, що потрапили в полон в Україні, розповіли на пресконференції, як і чому потрапили на територію чужої держави.

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