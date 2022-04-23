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Із Сєвєродонецька сьогодні вдалося евакуювати близько 30 людей: із них 15 лежачих хворих - ОВА

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Із Сєвєродонецька сьогодні вдалося евакуювати близько 30 людей: із них 15 лежачих хворих - ОВА

Telegram: Сергій Гайдай

Сьогодні, 23 квітня, з Луганщини вдалося евакуювати цивільне населення попри закриті "зелені" коридори.

У суботу, 23 квітня, із Сєвєродонецька вдалося евакуювати близько 30 людей, серед яких 15 лежачих хворих.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

"Представники Червоного Хреста щоденно перевіряють адреси, де можуть залишатися важкохворі або самотні люди. 13 таких осіб в Сєвєродонецьку вони заздалегідь підготували до евакуації. Ще двох лежачих сьогодні забрали разом із чотирма членами їх сімей", - зазначив він.

Також прямують до безпечних регіонів вісім сєвєродончан, які самостійно дісталися до місць зборів.

Нагадаємо, Ірина Верещук попередила, що окупанти можуть паралельно організувати свій коридор для евакуації маріупольців до Росії.

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