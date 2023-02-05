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Із тіла пораненого військового дістали бойову частину снаряду (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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Із тіла пораненого військового дістали бойову частину снаряду (фото)

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова

Медики вилучили бойову частину бронебійного снаряду.

Українські медики вилучили бойову частини бронебійного снаряду типу ВОГ з тіла пораненого військового. 

Про успішну операцію розповіли у Командуванні Медичних Збройних сил України. 

Зазначається, що при огляді лікарем-хірургом у хворого було виявлено бойову частину боєприпасу, яка пропалила великий масив шкіри пацієнта. 

Фото/Facebook: Командуванні Медичних Збройних сил України / ©
Фото/Facebook: Командуванні Медичних Збройних сил України

"Хірургом було прийнято негайне рішення про оперативне втручання. За декілька хвилин  боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам", - йдеться у повідомленні. 

Найближчим часом пацієнта евакуюють для подальшої реабілітації та одужання.

Нагадаємо, українські хірурги дістали нерозірвану частину гранати з-під серця військового.

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Дата публікації
Перегляди
2876
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