Із тіла пораненого військового дістали бойову частину снаряду (фото)

Українські медики вилучили бойову частини бронебійного снаряду типу ВОГ з тіла пораненого військового.

Про успішну операцію розповіли у Командуванні Медичних Збройних сил України.

Зазначається, що при огляді лікарем-хірургом у хворого було виявлено бойову частину боєприпасу, яка пропалила великий масив шкіри пацієнта.

Фото/Facebook: Командуванні Медичних Збройних сил України

"Хірургом було прийнято негайне рішення про оперативне втручання. За декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом пацієнта евакуюють для подальшої реабілітації та одужання.

Нагадаємо, українські хірурги дістали нерозірвану частину гранати з-під серця військового.

Читайте також: