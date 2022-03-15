Із заблокованого окупантами Маріуполя вдалося виїхати 2 тисячам легкових авто

Ще 2 тисячі машин стоять на виїзді із міста.

З Маріуполя Донецької області, який є однією з найгарячіших точок, де ведуться бої, вже виїхало 2 тисячі легкових машин. Такі дані місцева влада наводить станом на 15 березня 14:00.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Наголошують, люди прямують за маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак- Василівка - Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу. Ще 2 тисячі машин стоять на виїзді із міста.

"Нагадуємо адресу Центру допомоги: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку). Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово). Також нагадуємо, що для особистої безпеки потрібно прибути до Василівки не пізніше 18:00. Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або у Токмаці", - звернули увагу у міськраді.

Варто зазначити, у вівторок, 15 березня, знову будуть працювати гуманітарні коридори для мешканців з найбільш постраждалих від війни населених пунктів. Перелік маршрутів читайте за посиланням.

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