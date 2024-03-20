Із законопроєкту про мобілізацію прибрали блокування рахунків ухилянтам - Івченко

Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки виключив із законопроекту про мобілізацію запровадження заходів впливу водіння авто та блокування рахунків ухилянтів.

Про це повідомив народний депутат Вадим Івченко в етері програми Радіо Свобода Свобода.Live.

Івченко пояснив, що з обмежень виключили блокування рахунків, "тому що влада може, в принципі, робити це нормативно-правовими актами Національного банку". Він додав, що попередньо зняли обмеження щодо користування автотранспортом.

"Всі інші обмеження, наскільки я пам’ятаю, вони підтримані робочою групою, і наразі розглядатимуться на комітеті. У законі є три-чотири основні норми, а не тільки обмеження, на які звертають увагу всі. Перше, це демобілізація. Друге – це демобілізація законом чи рішенням ставки. Третє - це питання по доглядачах за людьми з інвалідністю, і що з ними робити. І четверте - це електронний кабінет, і повістка електронною поштою через електронний кабінет", – сказав він.

Нагадаємо, народні депутати планують запровадити Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це йдеться у законопроєкті №10062, який депутати готують до другого читання.

Які дані міститиме кабінет призовника, як працюватиме електронний кабінет та які покарання чекають на ухилянтів - читайте у ТСН.ua.

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