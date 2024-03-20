Із законопроєкту про мобілізацію прибрали блокування рахунків ухилянтам - Івченко

Члени комітету підтримали відповідну правку.
Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки виключив із законопроекту про мобілізацію запровадження заходів впливу водіння авто та блокування рахунків ухилянтів.
Про це повідомив народний депутат Вадим Івченко в етері програми Радіо Свобода Свобода.Live.
Івченко пояснив, що з обмежень виключили блокування рахунків, "тому що влада може, в принципі, робити це нормативно-правовими актами Національного банку". Він додав, що попередньо зняли обмеження щодо користування автотранспортом.
"Всі інші обмеження, наскільки я пам’ятаю, вони підтримані робочою групою, і наразі розглядатимуться на комітеті. У законі є три-чотири основні норми, а не тільки обмеження, на які звертають увагу всі. Перше, це демобілізація. Друге – це демобілізація законом чи рішенням ставки. Третє - це питання по доглядачах за людьми з інвалідністю, і що з ними робити. І четверте - це електронний кабінет, і повістка електронною поштою через електронний кабінет", – сказав він.
Нагадаємо, народні депутати планують запровадити Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це йдеться у законопроєкті №10062, який депутати готують до другого читання.
Які дані міститиме кабінет призовника, як працюватиме електронний кабінет та які покарання чекають на ухилянтів - читайте у ТСН.ua.
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