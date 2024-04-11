Із законопроєкту про мобілізацію викинули демобілізація: реакція військових

"Не маючи стратегічного резерву для майбутніх кроків далі, думати про ротацію, є недоцільним", вважає воїн 3-ї ОШБр.

Заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов прокоментував виключення демобілізації з законопроєкту про мобілізацію. На його думку, це є "абсолютно виваженим і справедливим рішенням".

Про це український військовий розповів в інтерв'ю Radio NV.

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Він також повідомив, що на сьогодні завдяки клопотанню головкома Олександра Сирського, було відтерміновано графік щодо ротації підрозділів із переднього краю в тилові зони.

"Це є абсолютно логічним рішенням, тому що, на сьогодні, ми не розуміємо, як йтиме мобілізація, з якою швидкістю поповнюватимуться наші резерви. … Наші резерви сьогодні використовуються виключно як пожежні команди, які допомагають у вже критичних ситуаціях - міняти надвиснажені бригади з лінії фронту. У такому форматі, не маючи стратегічного резерву для майбутніх кроків далі, думати про ротацію, про графік ротації я бачу недоцільним", - вважає.

Військовий припускає, що норма про терміни демобілізації виключена із законопроєкту "виключно для того, аби вона була відпрацьована на 100%".

"Якщо сухо відповісти, то звучатим це як пропозиція має в наступному форматі: військовослужбовець має право на звільнення після 36 місяців служби або після 18 місяців виконання бойових розпоряджень на передньому краї. І коли в тому чи іншому факторі збігається цей норматив, тоді людина має право на звільнення, якщо не хоче продовжувати службу в ЗСУ, і має на це певні підстави", - поділився він думками.

Нагадаємо, в Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із законопроєкту.