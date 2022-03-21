Із Запоріжжя виїхала колона автобусів для евакуації маріупольців

Ця колона приєднається до п'яти автобусів, що стоять зараз біля Василівки.

Зранку 21 березня із Запоріжжя вирушив 21 автобус для евакуації жителів блокадного окупантами Маріуполя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

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"Сьогодні зранку на допомогу жителям Маріуполя із Запоріжжя вирушив ще 21 автобус у супроводі автомобілів ДСНС та патрульної поліції. Ця колона приєднається до п'яти автобусів, що стоять зараз біля Василівки і чекають можливості проїзду у бік Бердянська", - написав посадовець.

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