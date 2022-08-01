Із зіркових фотографів – у воєнні: Костянтин і Влада Ліберови розповіли, як по них стріляли окупанти

Як волонтери, зараз вони їздять гарячими точками, аби зафільмувати усі злочини російської армії. Наразі Костянтин та Влада перебувають у Миколаєві, який щодня піддається обстрілам окупантів.

Пара долучилася до ефіру "Сніданку з 1+1" та розповіла про обстріли міста.

"Сьогодні ми прокидалися, було приблизно сім потужних вибухів. Але порівнюючи з учорашнім днем – це спокійно. Учорашня ніч стала першою, коли ми вперше за увесь період вторгнення злякалися. Ми бували вздовж усієї лінії фронту, але ця ніч в Миколаєві була дуже гарячою", – поділилися вони.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

За словами Костянтина та Влади, вони вже потрапляли під обстріли, деякі з них були навіть прицільними – коли стріляли буквально по них. Проте коли йде обстріл об'єктів інфраструктури та житлових кварталів – ніхто не знає, куди саме прилетить снаряд. Саме це подружжя називає найстрашнішим.

"Терор працює так, щоб кожен із нас боявся. І коли ти не знаєш, куди прилетить, звідки. Думаєш, що, можливо, сьогодні це буде твоє вікно. Це дуже погана "лотерея". Адже коли ти їдеш лінією фронту, коли ти з хлопцями в окопах, то розумієш, де фронт, звідки летить. Ти чуєш "виходи" і готовий до цього, наскільки це можливо. А тут ти нічого не знаєш, просто чуєш постійні вибухи", – прокоментували фотографи.

Фотографи додали, що життя миколаївців наразі можна назвати сюром, оскільки вночі вони ховаються в укриттях від обстрілів, а вдень повертаються до нормального життя.

"Наприклад, після вчорашньої ночі ми пішли та поснідали в ресторані. Тобто люди адаптувалися максимально, вони намагаються працювати, підтримувати бізнес, водночас коли лунає тривога – усі спускаються та ховаються. Але треба розуміти, що тривога зазвичай працює на ракетні обстріли. Коли це артилерія, касетні снаряди – ти не можеш бути готовим", – підкреслили Костянтин та Влада.

Окрім того, глядачам "Сніданку з 1+1" випала унікальна можливість побачити кадри Миколаєва від фотографів, який щодня потрапляє під ворожий обстріл. Родина говорить, що дає світові та нашим громадянам не забувати, що в Україні триває війна. І все, що вони мають – це фотографії, які фіксують ці злочини.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір не змогла залишитися осторонь цих фото та емоційно прокоментувала лише однієї фразою: "Це жесть".

Однією зі знакових їхніх світлин стала фотографія пшеничного колоска, який обгорів. Його в долоні тримає один із захисників України.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Костянтин та Влада поділилися з телеглядачами історією створення цього знімку.

"Це фото ми зробили приблизно місяць тому. Колосок тримає командир роти, йому 23 роки, це один із тих людей, на яких тримається наша країна. Молодий хлопець, чесний, хороший, порядний – і він вже командир роти. Ось такі у нас люди в ЗСУ", – прокоментували фотожурналісти.

Подружжя працює по всій Україні, до того ж маючи чотирилапих друзів. Дві собаки супроводжують фотографів всюди, проте подружжя зізнається: в гарячі точки улюбленців не беруть, а відвозять до батьків.

Найсильніші обстріли з початку війни - фотографи Костянтин і Влада Ліберови про ситуацію в Миколаєві

Зауважимо, щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт від 07:00 до 10:00, а у вихідні – від 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, донька Полякової на благодійному концерті в Італії потужно переспівала хіт "Океану Ельзи". 17-річна Марія теж веде війну на культурному фронті та допомагає Україні.

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