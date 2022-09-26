"Ізоляція і можливе самогубство" - Піонтковський порівняв Путіна з Гітлером

Публіцист нагадав про 30 квітня Адольфа Гітлера, натякнувши на ту ж долю для президента РФ до 30 вересня.

Президент Російської Федерації Володимир Путін залишився в ізоляції після "загравання з ультрафашистами та обміну полоненими".

Про це розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в ефірі проекту FREEДОМ, пише УНІАН.

Для Путіна 30 вересня може стати 30 квітня Адольфа Гітлера, коли той скоїв самогубство.

"Путін оголосив про звернення до Ради Безпеки 30 вересня, коли він ймовірно покличе всіх на священну війну. У мене чомусь 30 вересня Путіна асоціюється з 30 квітня Гітлера, коли він прийняв отруту", - сказав Піонтковський.

"Візьмуть Збройні Сили України Херсон і все розвалиться. Ми бачимо тільки одну сторону протиріч, а є ще протиріччя по лінії Путін-генерали. Президент РФ, як Гітлер в останні роки, сидячи в бункері в Берліні. Путіну залишається звинувачувати генералів і кидати їх у катівні. Після повернення з саміту в Самарканді Путін змінив концепцію. Він став на позицію ультрафашистів, але після обміну полоненими він опинився в ізоляції", - зазначив політолог.

Піонтковський також вважає, що всі погрози про застосування ядерної зброї безглузді, це рішення позбавлене будь-якого військового сенсу.

"Вчинить він жахливий злочин – знищить ядерним ударом одне українське місто. Україна перестане чинити опір? Захід перестане допомагати? Ні! Йому вже неодноразово говорили: "Ні". Він отримає нищівну відповідь. У перші ж пів години знищать весь Чорноморський флот РФ і всі бази в Криму. У Путіна немає кнопки на столі, в цю процедуру залучені ряд військових, і вони всі повинні бути такими ж божевільними", - розповів публіцист.

Нагадаємо, Піонтковський розповів, чим Захід пригрозив Путіну за використання ядерної зброї.

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