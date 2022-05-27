"Ізоляція" в Херсонській області: окупанти викрали кримського татарина з дружиною та вивезли їх до катівні

В селищі Новоолексіївка Херсонської області 27 травня російські окупанти влаштували незаконний обшук у помешканні кримського татарина та його дружини, і вивезли подружжя до катівні на зразок донецької "Ізоляції".
Росія продовжує переслідувати та залякувати кримських татар, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в Мережі.
"Сьогодні зранку в селищі Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області російські окупанти влаштували незаконний обшук у помешканні подружжя Мамеда Мусаєва і Тетяни Базирової, потім їх вивезли в невідомому напрямку. За попередньою інформацією, кримського татарина з дружиною доправлено в профтехучилище №17 міста Генічеськ, де російські окупанти облаштували катівню на зразок донецької "Ізоляції", – йдеться у повідомленні.
Денісова наголосила, що захоплення цивільних заручників є прямим порушенням статтей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини.
"Наголошую, обшуки у помешканнях громадян України суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя", – йдеться у повідомленні омбудсменки.
Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії до України врахувати ці факти порушень прав людини.
Нагадаємо, російські окупанти вивозять із окупованої Херсонської області десятки тисяч тонн зернових культур та овочів до окупованого Криму.
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