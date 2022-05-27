"Ізоляція" в Херсонській області: окупанти викрали кримського татарина з дружиною та вивезли їх до катівні

"Ізоляція" в Херсонській області: окупанти викрали кримського татарина з дружиною та вивезли їх до катівні

В селищі Новоолексіївка Херсонської області 27 травня російські окупанти влаштували незаконний обшук у помешканні кримського татарина та його дружини, і вивезли подружжя до катівні на зразок донецької "Ізоляції".

Росія продовжує переслідувати та залякувати кримських татар, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в Мережі.

"Сьогодні зранку в селищі Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області російські окупанти влаштували незаконний обшук у помешканні подружжя Мамеда Мусаєва і Тетяни Базирової, потім їх вивезли в невідомому напрямку. За попередньою інформацією, кримського татарина з дружиною доправлено в профтехучилище №17 міста Генічеськ, де російські окупанти облаштували катівню на зразок донецької "Ізоляції", – йдеться у повідомленні.

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Денісова наголосила, що захоплення цивільних заручників є прямим порушенням статтей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

"Наголошую, обшуки у помешканнях громадян України суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя", – йдеться у повідомленні омбудсменки.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії до України врахувати ці факти порушень прав людини.

Фото: Людмила Денісова / Facebook

Нагадаємо, російські окупанти вивозять із окупованої Херсонської області десятки тисяч тонн зернових культур та овочів до окупованого Криму.

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