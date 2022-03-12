"Ізраїль може бути такою землею": Зеленський заявив, що зустрічатися в РФ, Білорусі і Україні не конструктивно

Перемовини Бенета з Путіним Зеленський сприймає позитивно.

Щоб зупинити війну не конструктивно зустрічатися в Росії, Білорусі і Україні. Для перемовин може бути такою країною Ізраїль.

Про це 12 березня під час спілкування з іноземними ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський.

"Не конструктивно зустрічатись в Росії, в Україні і в Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння хоч будь-яке і зупинити війну. Я говорю не про технічні зустрічі, а про зустрічі лідерів. Чи вважаю я, що Ізраїль може бути такою землею і особливо Єрусалим? Я вважаю, що так. І я йому це сказав (ред. - прем'єру Ізраїлю Бенету). Про деталі, ще якісь його перемовини з президентом Росії я не можу говорити, я вважаю, що це ті деталі, про які він має говорити перш за все і комунікувати зі своїм суспільством. Я вважаю, що я не маю право, хоча деякі речі я знаю. Тому ми позитивно сприймаємо це", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 17-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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