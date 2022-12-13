Ізраїль може знищити ядерний потенціал Ірану, РФ не отримає ракети – Піонтковський

Ізраїль може зірвати поставки ракет Іраном Росії для війни проти України.

Ізраїль зараз серйозно розглядає можливість знищення ядерного потенціалу Ірану. Йдеться про 10-15 об'єктів. Після відповідного удару питаннями поставок іранських балістичних ракет Росії нікому буде займатися.

Таку думку "24 каналу" висловив політолог та публіцист Андрій Піонтковський.

Політолог зазначив, що становище Ірану погіршується небаченим зближенням Туреччини, Ізраїлю та Азербайджану.

"Літаки, які знищуватимуть іранську ядерну програму та ще щось у Тегерані, полетять через Саудівську Аравію, арабські монархи також приєдналися до цієї коаліції, а засідати вони будуть в Азербайджані. Туреччина та Азербайджан зайняті проблемою повернення іранського Азербайджану в рідну османську гавань. Лозунг Ердогана "один народ – дві країни" вони планують перетворити на "один народ…" – поки три країни. А потім ще в Середній Азії кимось займуться", говорить Піонтковський.

На думку Піонтковського, після удару Ізраїлю не буде кому займатися питаннями постачання ракет Росії.

"В Ізраїлі дійсно зараз стоїть питання про існування держави та її народу. Мені здається, іранському режиму залишилося дуже мало історичного часу", – переконаний публіцист.

Співпраця Ірану та Росії

Європейський союз погодив нові санкції проти Ірану через постачання зброї Росії, зокрема безпілотників, якими РФ від осені застосовує для атак по Україні.

Росія замовила в Ірану сотні ракет для атак по Україні. Україна майже не має засобів захисту, щоб збивати іранські балістичні ракети.

За даними західних ЗМІ, РФ та Іран домовилися про постачання балістичних ракет класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar.

У Повітряних силах попередили, що окупанти можуть застосовувати балістичні ракети проти українців.

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