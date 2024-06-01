Ізраїль не погодиться на припинення вогню в Секторі Гази: офіс Нетаньяху спростував заяву Байдена

Ізраїль спростував заяву президента США Джо Байдена про те, що влада країни нібито виступила з пропозицією про припинення вогню в Секторі Гази за умови звільнення всіх заручників.

Про це Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомив на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Умови Ізраїлю для припинення війни не змінилися: знищення військових і керівних сил ХАМАС, звільнення всіх заручників і забезпечення того, щоб Газа більше не становила загрози для Ізраїлю", – йдеться у заяві.

В офісі прем'єра наголосили, що продовжуватимуть наполягати на дотриманні цих умов, перш ніж можна буде поставити питання про припинення вогню в Секторі Гази.

"Думка про те, що Ізраїль погодиться на постійне припинення вогню до того, як ці умови будуть виконані, є неприйнятною", – підкреслюється у заяві.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден заявив, що влада Ізраїлю зробила нову пропозицію щодо закінчення війни в Секторі Гази. Зокрема йдеться про припинення вогню, виведення військ з Сектора Гази та звільнення всіх заручників. Американський президент також зазначив, що текст угоди вже переданий бойовикам ХАМАС.

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