Ізраїль приймає платежі від російської системи "Мир", Кулеба назвав дії влади "аморальними"

Він назвав це ударом по відносинам країн.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурений тим, що Ізраїль приймає платежі через російську систему "Мир".

Міністр назвав такі дії ізраїльської влади "аморальними".

Про це він написав у Twitter.

"Поки світ запроваджує санкції проти Росії за її варварські звірства в Україні, дехто воліє заробляти гроші, просочені українською кров'ю. Ось EL AL приймає платежі за допомогою російської банківської системи «Мир», створеної для ухилення від санкцій", – написав він.

While the world sanctions Russia for its barbaric atrocities in Ukraine, some prefer to make money soaked in Ukrainian blood. Here is @EL_AL_ISRAEL accepting payments in Russian banking system ‘Mir' designed to evade sanctions. Immoral and a blow to Ukrainian-Israeli relations. pic.twitter.com/ZrqVS8Ury5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022

Нагадаємо, Дмитро Кулеба підтримав ініціативу міжнародної спільноти створити спеціальний трибунал щодо розгляду злочину російської агресії проти України.

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