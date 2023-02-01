Ізраїль розглядає можливість передавання Україні зброї, зокрема і "Залізного купола" - CNN

Також очільник Ізраїлю розповів, що готовий бути посередником між Україною та РФ.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна розглядає можливість передавання Україні своєї зброї. Йдеться про системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Американський журналіст запитав Нетаньяху, чи готовий Ізраїль допомогти Україні у військовому плані. Зокрема йдеться про передавання "Залізного купола". На це той відповів, що не виключає такої ймовірності.

"Ну, я, безумовно, розглядаю це", - сказав він.

Також прем'єр-міністр Ізраїлю повідомив, що він готовий бути посередником між Росією та Україною, якщо про це попросять ворогуючі сторони та США. Він додав, що в лютому 2022 року йому неофіційно пропонували бути посередником у переговорах з Росією, проте він відмовився, оскільки очолював опозицію та не був при владі в Ізраїлі.

Нагадаємо, Беньямін Нетаньягу розповідав, що в Ізраїлі розглядають можливість надання Україні "інших видів допомоги", зокрема, військової, для боротьби у війні з РФ.

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