Ізраїль ухвалив рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні.

Приводом для цього стала заява очільника МЗС Росії Лаврова про те, що у “Гітлера була єврейська кров”.

Про це пише видання Haaretz.

Ізраїльські чиновники заявили, що країна може відправити до Києва “багато предметів”, які є більш оборонними, але що системи протиповітряної оборони, передові озброєння та системи нападу не будуть надіслані.

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Там також повідомили, що збільшення допомоги було б ”значним кроком” в тому, що вже надала єврейська держава.

Нагадаємо, що Рада ухвалила заяву про неприпустимість присвоєння РФ перемоги над нацизмом.

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