Ізраїль взяв на себе місію посередника у завершенні війни Росії проти України - Єрмак

Ізраїль взяв на себе місію посередника у завершенні війни Росії проти України - Єрмак

Керівник ОП зазначив, що перебуває на постійному зв`язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою.

Ізраїль взяв на себе місію посередника у пошуку миру й завершенні війни Росії проти України.

Про це 14 березня на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою", - написав очільник ОП.

Єрмак додав, що вже вдалося досягти перших результатів.

"Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль", - наголосив він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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