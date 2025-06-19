С-300 / © commons.wikimedia.org

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Атаки Ізраїлю по Ірану виявили слабкості систем протиповітряної оборони, які поставила Росія. Це викликає дедалі більше тривоги серед російських військових керівників.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Жоден ізраїльський літак під час ударів по Ірану не був знищений. Зенітні ракетні комплекси С-300 та радари Rezonans-NE, які Москва надала Тегерану, безсилі перед Ізраїлем. Аналітики зазначають: російські ППО, які довгий час вважалися загрозою для НАТО, на практиці показують обмежену ефективність.

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«Для військових аналітиків це ще одна ознака того, що російські системи ППО, яких давно побоювався альянс НАТО, можуть бути не такими грізними, як здавалося», — йдеться в статті.

Експерт Rand Europe Джеймс Блек наголошує: ці удари, а також атаки Ізраїлю у жовтні 2024 року, продемонстрували вразливість іранської оборони перед західними літаками, включно з F-35. Подібні висновки робили і щодо російської ППО коли ЗСУ завдавали точних ударів Storm Shadow по глибокому тилу РФ.

«Це додасть незручних запитань, які українські удари по Росії вже порушили, щодо істинної потужності власної інтегрованої системи протиповітряної оборони Росії», — додав Блек.

Колишній командувач армією Джастін Крамп заявив, що країни-члени НАТО довгий час виходили з припущення, що російські системи ППО здатні ефективно стримувати атаки впродовж тижнів або навіть місяців у разі воєнного протистояння. Проте нинішні події ставлять це уявлення під сумнів. Також це можливо завдасть шкоди міжнародному попиту на російське озброєння, що відкриває нові перспективи для китайського ринку.

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«Якщо люди дивляться на результати і думають, що російські технології не виправдали очікувань, я підозрюю, що багато країн можуть переключитися на те, що може запропонувати їм Китай», — заявив експерт.

Нагадаємо, протягом доби ізраїльська армія завдала понад 60 ударів по цілях на території Ірану.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також звернув увагу, що війна між Ізраїлем та Іраном грає на руку Росії. Зокрема, Москва зацікавлена в тому, щоб Ізраїль знищив іранську нафтову інфраструктуру.