Ізраїльський військовий експерт похвалив тактику українців у Маріуполі і закликав створювати для росіян котли

Росії не можуть взяти "Азовсталь", бо для цього потрібні спеціалізовані війська, адже територія дуже велика і має чимало підземних тунелів.

Тож єдине правильне рішення для армії РФ не потикатись туди, твердить військовий експерт, майора резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Верцнер в ефірі "Єдиного марафону".

"Щодо хлопців на «Азовсталі», вони проявили неймовірний, набачений в наш час героїзм. І ми всі бачили наказ Путіна не брати «Азовсталь» штурмом, бо це навряд чи дало б успіх. Це б призвело до численних жертв, особливо з наступаючого боку. Об’єкт дуже великий, багато тунелів, потрібно спеціальні війська, яких у Росії немає", - зазначив експерт.

Він додав, що «тактично правильно із боку Росії не лізти туди, бо можна не вилізти». Водночас Верцнер стверджує, що українцям, які опинились заблокованими потрібна допомога і вирішення ситуації якомога швидше, задіювати всі можливі варіанти.

«Стан військових у Маріуполі, це стан осадженої фортеці. В них немає поставок боєприпасів, продовольства. Путін представить це як перемогу, сумнівів немає. "Пірова" перемога, бо дісталась йому дуже великою ціною. А Маріуполь став, якщо ми шукаємо паралелі, такою собі Брестською фортецею. Я не прихильник символів і заклику «Ні кроку назад», але символи інколи важливі. Маріуполь став перемогою української зброї, українського духу», - зазначив Верцнер.

Він підкреслив, що все попри ті наступальні дії, які є з боку Росії і якісь мікро перемоги, та українські військові діють правильно. «Треба заманювати ці наступальні сили і міні котли, чи навіть у великі котли. В жодному випадку не стояти на смерть. Тактика - ані кроку назад - зараз буде помилковою. Треба діяти хитро, давати десь пропускати і далі закривати їх у мішок», - зазначає експерт.

Також він зазначив, що є всі можливості звільнення Херсону, але зазначив, що не варто допускати вуличних боїв, а краще оточити ворога і просто відрізати від постачання, хоча і зазначив, що це дуже непросте завдання.

Ситуацію у східних регіонах країни прокоментував військовий експерт

Читайте також:

Боєць на двох протезах, щоб потрапити до війська, обдурив військомат і дружину: побратими вважають його героєм

Суд над Путіним у Гаазі: немає механізмів притягнути його до відповідальності, але є можливість зібрати докази геноциду

Журналістка ТСН паралельно зі зніманням сюжетів рятувала з Бучі тварин і успішно розшукувала їм нових господарів