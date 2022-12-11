Ізюм після бомбардувань: Міноборони показало розтрощені будівлі, обвуглені квартали, вирви (відео)

Міністерства оборони України надало відео зі зруйнованого Ізюма після бомбардувань та обстрілів російських окупантів.

Про це йшлося у Телеграм-каналі Міноборони.

"Розтрощені будівлі, обвуглені квартали, вирви після бомбардувань – це слід "руского міра". Так виглядає Ізюм, який росіяни бомбардували та обстрілювали, навіть тоді, коли місто було під їхнім контролем. Нині понівечене місто оговтується і далі живе. Після перемоги все відбудуємо, зокрема, й за рахунок репарацій, які заплатить Росія", – зазначили у міністерстві.

За попередніми підрахунками, в Ізюмі пошкоджено чи знищено 80% будівель.

Додамо, що окупанти обстрілюють деокуповані населені пункти Харківщини. В Ізюмському районі через атаки військ РФ пораненого літнього чоловіка.

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