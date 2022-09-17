Ізюмці, які голодували кілька місяців, розмітають харчі від волонтерів: люди розповідають, що пережили

Голодні люди та порожні села на під’їзді до міста - таку картину побачили волонтери, що одними з перших приїхали до звільненого Ізюма.

Мешканці Ізюма буквально накинулись на привезену гуманітарну допомогу. Бо, кажуть, майже три місяці нормально не їли. За лічені хвилини розібрали, що було і просять привезти іще. Особливо потребують ліків та будівельних матеріалів, аби відновлювати потрощені хати, йдеться в ТСН.

На кадрах із звільненого Ізюма машина волонтерів, що стоїть посеред площі, буквально обліплена людьми, які прийшли за харчами, беруть і собі, і сусідам. Вони зголодніли так, що подекуди навіть починають сваритися за їжу.

Волонтери привезли до Ізюма більше тонни харчів та засобів гігієни. А місцеві розібрали усе - хвилин за десять. Зізнаються, в окупації жили надголодь. Навіть хліба не бачили, врятувала консервація. Світла та газу у місті не було - овочі готували на вогнищах у дворах.

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Бабуся, якій нині не вистачило продуктового набору, просить дати їй хоча б дитячі пюре. «Я стояв з цими пюрешками, і вона підходить й каже: «Дай мені хоч щось. Декілька баночок, що я їла і в мене хоч щось було», - переповідає волонтер з Маріуполя Євген Тузов.

Окрім їжі, якої тут катастрофічно не вистачало останні місяці, вкрай потребують жителі Ізюму - будівельних матеріалів. Аби лагодити зруйновані росіянами будинки.

Євген - вимушений переселенець з Маріуполя. Волонтером став вже у Дніпрі, одним з перших поїхав з гуманітарним вантажем до деокупованого Ізюму. Щойно повернувся , а вже планує нову поїздку.

Дейв Джонсон - волонтер із Великобританії, від 24 лютого допомагає українцям, вивозить людей з гарячих точок. У одній з таких поїздок втратив товариша, а сам позбувся ока. Тоді вони евакуйовували людей з Лисичанська і потрапили під рашистський обстріл з «Градів». «"Град", дуже близько по машині і уламки через вікна, в око. І ока нема», - розповідає волонтер.

У нову поїздку до Ізюма волонтери збираються за кілька днів, вже завантажують автівку продуктами. Залишилось закупити ліки та зібрати будматеріали, на які так чекають місцеві.

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