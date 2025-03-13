КАБи прилітають щодня, раніше так не було: місцеві про те, як РФ знищує Сумщину

Росія стирає Сумщину з лиця землі - обстріли лише посилюються.

На тлі наступу РФ у Курській області російські окупанти посилили обстріли прикордонних громад Сумщини.

Як повідомляє Сумська ОВА, протягом дня росіяни здійснили 93 обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 127 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Охтирська, Глухівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Миропільська громада

Голова прикордонної Миропільської громади Олена Шаркова у розмові з "Кордон.Медіа" повідомила, що з її громади активно евакуйовуються жителі через постійні обстріли.

"Зараз КАБи прилітають щодня, раніше такого не було. Будинки просто знищуються", – каже очільниця громади. За її словами, наразі у Миропільській громаді лишається більше тисячі людей. Із 10-ти кілометрової зони евакуювали всіх дітей.

Загалом, за даними ОВА, у Миропільській громаді здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (3 вибухів), удар FPV-дронами (3 вибухи), пуск авіаційної бомби типу КАБ (6 вибухи). Сьогодні росіяни також зруйнували міст, який сполучав Миропільську громаду із обласним центром.

Хотінська громада

За інформацією Сумської ОВА, на території громади відбулися скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), артилерійський обстріл (4 вибухи). Внаслідок артобстрілу поранено трьох цивільних осіб.

Місцеві жителі розповіли "Кордон.Медіа", що росіяни здебільшого обстрілюють вулиці з градів, мінометів, є влучання "шахедів", також наразі велику загрозу для населення становлять дрони на оптоволокні. Попри це ще понад тисячу людей залишаються в селищі Хотінь.

Наслідки російських обстрілів у Хотіні / Фото: Telegram "Кордон. Медіа"

Ввечері 12 березня окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" по Хотіні. Внаслідок атаки зруйновано школу.

Зруйнована школа у Хотіні / Фото: Telegram "Кордон. Медіа"

Юнаківська громада

здійснено удари FPV-дронами (20 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), пуски авіаційних бомб типу КАБ (6 вибухів), мінометні обстріли (10 вибухів), артобстріли (13 вибухів).

Зауважимо, що до Юнаківської громади належить прикордонне село Басівка. За інформацією "Кордон. Медіа", околиці села вже перебувають у сірій зоні.

Сьогодні у Мережі з'явилося відео, як окупанти проривалися до Басівки на квадроциклах, а ЗСУ їх знищували.

ЗСУ нищать росіян, які намагаються закріпитися у Басівці на Сумщині

Ситуація в інших громадах області

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух), FPV-дронами (2 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв (12 вибухів), мінометні обстріли (10 вибухів), артилерійські обстріли (8 вибухів), удари FPV-дронами (7 вибухів).

Великописарівська громада: завдано удари FPV дронами (6 вибухів). У результаті пошкоджено приватне домоволодіння.

Середино-Будська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (6 вибухів).

Глухівська громада: ворог атакував FPV-дронами (3 вибухи).

Охтирська громада: здійснено атаку БпЛА (1 вибух). Внаслідок удару відбулося загорання сухої трави та пошкоджено нежитлове приміщення.

Нагадаємо, що в Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію ще з 8 населених пунктів.

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