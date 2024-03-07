КАБи, "Шахеди" та "Іскандер": ворог атакував Харківщину і поранив 5 дітей

Зокрема, внаслідок ракетного удару по Боровій загинув літній чоловік. З-під завалів вдалося врятувати жінку, постраждали п’ятеро її дітей.

Російські війська обстріляли близько 22 населених пунктів Харківщини з артилерії та мінометів, а також завдавали ударів КАБ, дронами "Шахед", та ракетою "Іскандер-М".

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти протягом доби влаштували артилерійські та мінометні удари по близько 22 населених пунктах Харківщини. Під ворожим вогнем перебували Уди, Козача Лопань, Амбарне, Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка.

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Загарбники завдали авіаударів по населених пунктах Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка.

У ніч проти 7 березня росіяни завдали удару КАБом по селу Борова Ізюмського району. Там було пошкоджено фасад житлового будинку, паркан та автомобіль. У 73-річної власниці будинку виникла гостра реакція на стрес. Пожежі не було.

Також уночі в Чугуївському районі окупанти вдарили щонайменше двома "Шахедами". Минулося без постраждалих.

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Напередодні вдень у Боровій внаслідок ворожого удару горів гараж, господарська споруда та два авто. За попередніми даними, окупанти застосували ракету "Іскандер-М". Біля авто загинув 70-річний чоловік. З-під завалів вдалося врятувати жінку, постраждали п’ятеро її дітей, а також чоловік із сусіднього будинку. Загалом було пошкоджено 12 будинків.

Вдень російські війська вели обстріл по селу Козача Лопань. Було чути щонайменше чотири вибухи. Постраждалих немає.

Також за минулу добу ЗСУ відбили чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка.

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До слова, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що росіяни змінили тактику ударів по місту, однак воно надалі є ціллю як російських ракет, так і дронів.

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