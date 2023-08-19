"Кабінетні критики чекають на подвиг ЗСУ, на який жодна армія НАТО навіть не пішла б" – CNN про F-16 для України

Глибина і частота вирв у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі – яскравий приклад того, чому Україні терміново потрібні винищувачі F-16, оскільки Росія має перевагу у повітрі. Однак, попри обіцянки Заходу, навіть навчання українських пілотів ще не почалося, і факт у тому, що Україна навряд чи отримає ці літаки раніше наступного року.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

"Кабінетні критики повільних темпів українського контрнаступу, здається, створили надлюдську Україну, здатну зруйнувати будь-які базові військові принципи, ґрунтуючись на провалі російських позицій в результаті блискавичного наступу Києва на Харків і Херсон минулого року. Тепер вони очікують, що армія, яка була майже "списана" 18 місяців тому, зможе здійснити подвиг, на який жодна армія НАТО навіть не пішла б", - пишуть журналістиі.

Українські війська, скупчені навколо міста Оріхова, повинні проштовхуватися через мінні поля до ворога, який давно чекав на їхній наступ.

Журналісти зауважили, що будь яка армія НАТО не просувалась би через мінні поля і вздовж лінії оборони південного фронту, зокрема на Запоріжжі, без високоякісної бронетехніки, засобів проти розмінування, переваги в повітрі та добре навчених сил.

"Але якимось чином Захід дозволив собі розкіш нетерпіння через те, що Україна не в змозі з армією мобілізованих молодих людей, спішно навчених на новому обладнанні, захопити до осені територію, утримувану Росією", - пише видання.

Відзначається, що українські військові дуже добре знають, як F-16 можуть вплинути на російські сили і бойові дії, так як зараз вони самі страждають від російських літаків.

Український морський піхотинець ЗСУ на південному фронті сказав CNN:

"Я прекрасно розумію, що таке авіація з її оснащенням і вогневою міццю. Це дуже страшно".

За його словами, росіяни відчують ті ж наслідки від F-16, що й вони. "Це значно спростить завдання, оскільки вони не відчуватимуть себе в безпеці на своїх тилових позиціях. Не кожен буде психологічно готовий повернутися в окопи після авіаудару", - зауважує військовий.

"У містах України, де постійно лунають сирени повітряної тривоги, F-16 дозволили б перехоплювати ракети або кинути виклик деяким російським літакам, які запускають їх з великої відстані. Це порушило б даність терору, який Москва щоночі влаштовує по цивільних районах. Коли ти лежиш в Дніпрі, слухаєш сирени і чекаєш вибухів, будь-які суперечки про те, чи потрібно Україні більше засобів ППО, здаються смішними", - пише CNN.

Видання зазначає, що завдання доставити до України висококласні літаки в найкоротші терміни завжди було амбітним. Однак, поставка винищувачів F-16 разом із інтенсивним навчанням і обслуговуванням, якого вони вимагають, наближала б НАТО до статусу учасника війни.

"Можливо, був зроблений розрахунок, що ризик втягування НАТО у війну занадто високий, щоб виправдати більш швидке просування ЗСУ за допомогою F-16. Що простіше замість цього зробити ставку на те, чи зможе Україна домогтися успіху в своєму контрнаступі, коли одна рука в неї зв'язана за спиною", - пише CNN.

Нагадаємо, Данія підтвердила, що отримала від США схвалення на передавання Україні сучасних винищувачів F-16.

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