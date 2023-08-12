Кабмін дозволив залишати Україну ще одній категорії чоловіків: подробиці

Війна все ще триває, а отже, в Україні продовжує діяти режим воєнного стану, який передбачає заборону чоловікам віком від 18 до 60 років залишати територію країни. Однак Кабінет міністрів України дозволив виїзд за кордон особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, беручи участь в антитерористичній операції.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів.

У повідомленні йдеться про те, що військовозобов'язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти, беручи участь в АТО, можуть залишати територію України в період воєнного стану.

У міністерстві також заявили, що таке рішення було ухвалено, щоб уникнути несправедливого обмеження прав родичів тих осіб, які загинули або зникли безвісти, беручи участь в АТО.

Як розповіла міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, військова агресія Росії проти України розпочалася 2014 року. Уже 2022 року почалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

"Тож маємо уникнути несправедливого поділу як самих українських захисників — учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів", — сказала Лапутіна.

Нагадаємо, 26 липня президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкти щодо подовження воєнного стану і мобілізації.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9075, який пропонує встановити нові правила перетину кордону під час війни для деяких категорій.

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