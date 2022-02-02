Кабмін оновив список тимчасово непідконтрольних Україні населених пунктів - перелік

Також уряд затвердив в новій редакції перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

Уряд вніс зміни до розпорядження Кабміну від 7 листопада 2014 року №1085 "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження".

Відповідне рішення урядовці ухвали на засіданні Кабміну 2 лютого.

"Реалізація розпорядження здійснюється в межах видатків із державного бюджету, призначених на відповідні цілі. Крім того, ухвалення документа не вплине на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та інші сфери суспільних відносин", - йдеться у пояснювальній записці.

Окрім цього, уряд затвердив в новій редакції перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

Переглянути оновлений список населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження - можна ТУТ.

Нагадаємо, 16 вересня 2020 року Кабінет Міністрів розширив перелік населених пунктів на Донбасі, непідконтрольних українській владі.